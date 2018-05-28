AEÜ'de yeni bölümlere öğrenci alınacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (AEÜ) bazı programlara yeni öğrenci alımları yapılacağı, yeni doktora eğitimi ve bölümlerin açıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, akademik gelişme çalışmaları kapsamında AEÜ senatosunun teklifini değerlendiren Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu'nun, Eğitim Yönetimi Doktora Programını açtığı belirtildi.

Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bazı bölümlere öğrenci alımlarının onaylandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenci alımının YÖK tarafından onaylanması ile AEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Optisyenlik Programı açılması ve programa 40 öğrenci alınması kararı alınmıştır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programına 30, Fizyoterapi Programına 40, Ortopedik Protez ve Ortez Programına 40 ve Elektronörofizyoloji Programına da 30 öğrenci alınması karara bağlandı. Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Programına 20, Seracılık Programına 20, Süt ve Besi Hayvancılığı Üretimine 20 ve Tohumculuk Teknolojisi Programına da 20 öğrenci alınması belirlendi."