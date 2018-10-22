AEÜ'de yabancı akademisyenlere eğitim verildi

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ) düzenlenen seminerle yabancı akademisyenlere eğitim verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi ve Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğünde düzenlenen programla Erasmus ve Mevlana değişim programları ortaklarından Ukrayna Ulusal Havacılık ile Taras Shevchenko üniversitelerinin öğretim üyelerinden oluşan 9 kişilik heyet, düzenlenen eğitim seminerine katıldı.

Eğitim seminerlerinin ardından konuk öğretim üyeleri, AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret ederek, teşekkür etti.

Rektör Karakaya, üniversitenin gelişim, yenilik ve değişim adına yapılan projelerde emin adımlarla yoluna devam ettiğini belirterek, üniversitenin uluslararası alanda başarısını kanıtlayan marka üniversitelerden biri olması amacıyla çalıştıklarını ifade etti.