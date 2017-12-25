KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ), "Türkiye’nin Avrasya Politikası" konulu panel düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen "Türkiye’nin Avrasya Politikası" konulu panelin açılışı, AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya tarafından yapıldı.

Karakaya, açılış konuşmasında, ABD'nin Kudüs kararına karşı Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin yaptığı öncülüğün, bir günlük zafer olarak değil, bundan sonra sürdürülmesi gereken bir süreç olarak algılanması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin dünyada önemli bir noktada olduğuna dikkati çeken Karakaya, şunları kaydetti:

"Dünyada yeniden liderlik yapacaksak kesinlikle dünyayı çok iyi tanıyor olmamız gerekiyor. Dünyanın gidişatına dair stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye, dünya coğrafyasında kilit ve kurucu bir kültür alanıdır. Batı'nın köhneleşmiş medeniyetlerine alternatif bir medeniyet üretecek kadar da güçlüdür. Dünyanın bu gidişatına dur diyerek insanın merkezde yer aldığı bir anlayışı yayıyor olacağımıza olan inancımız her zaman tamdır. Türkiye, Avrasya’yı değil Balkanlar'ı, Avrupa’yı, Amerika’yı konuşabiliyor durumdadır. Türkiye sadece Avrasya'da değil dünyada önemli bir noktadır."

Türk Dünyası Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Kürşat Zorlu da Avrasya’nın dünya tarihi açısından jeopolitik öneme sahip olduğunu dile getirerek, dünyanın yaklaşık yüze 75'inin bu coğrafyada yaşadığına işaret etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ise Azerbaycan’daki soydaşların durumlarına hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini dile getirerek, Avrasya politikaları konusuna siyaset ve uluslararası ilişkiler kavramlarının ötesinde felsefi, sosyolojik ve medeniyetler meselesi olarak değerlendirmeler yapılması gerektiğini aktardı.

Panelde, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Soyalp Tamçelik, TOBB Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Toğrul İsmayıl ve Avrasya Sivil Toplum Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. İsmail Safi birer sunum yaptı.



