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AEÜ'de "Sarıkamış Harekatı Ve Enver Paşa" konferansı

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi'nde (AEÜ) "Sarıkamış Harekatı Ve Enver Paşa" konferansı düzenlendi.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Tarih ve Düşünce Topluluğu tarafından Fen Edebiyat Fakültesi...

28 Şubat 2018 Çarşamba 17:45
AEÜ'de
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KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi'nde (AEÜ) "Sarıkamış Harekatı Ve Enver Paşa" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Tarih ve Düşünce Topluluğu tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa Enver Paşa'nın torunu Burak Sadıkoğlu, tarihçi-yazar Emre Ateş, Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi tarih masası direktörü Zafer Tekin konuşmacı olarak katıldı.

Enver Paşayı yirmili yaşlarında tanıdığını, kendi dedesinin de Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı gazisi olduğunu belirten Tekin, Enver Paşa'nın askerlik yıllarını anlattı. Sadıkoğlu da dedesi Enver Paşa’nın hayatından örnekler anlattı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Sadıkoğlu, bu konferans için 15 Temmuz Tarih ve Düşünce Topluluğu'na teşekkür etti.

Konferansa çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.


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"Sarıkamış Harekatı Ve Enver Paşa" KonferansıAhi Evran Üniversitesi
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