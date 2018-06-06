AEÜ'de şampiyon sporculara teşekkür belgesi

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Beden Eğitimi Yükseokokulu'nun şampiyon sporcularına teşekkür belgesi verdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, güreş, tekvando ve farklı branşlarda şampiyon olan ve derece alan sporcular Rektör Karakaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Karakaya, Türkiye Üniversiteler Güreş Şampiyonasında gösterdikleri başarı ve elde ettikleri şampiyonluktan dolayı sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Karakaya, Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde düzenlenen Üniversiteler Türkiye Taekwondo Şampiyonasına katılarak altın madalya kazanan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1. sınıf öğrencisi Kübra Kıyı’yı da tebrik etti.

Başarılı sporcularla sohbet eden Karakaya, onlara teşekkür belgesi ve hediye verdi.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmeye Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mahmut Erbey, Öğretim Üyesi Dr. Eylem Gencer, Öğretim Görevlisi Dr. Sevde Mavi Var ile Öğretim Görevlisi Mustafa Tuncel de eşlik etti.