AEÜ'de pilot üniversite projeleri hayata geçmeye başlıyor

KIRŞEHİR (AA) - Pilot üniversite seçilen Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ) "Jeotermal ve Tarım" alanında projelerin hayata geçmeye başladığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 41 üniversite arasından pilot üniversite seçilen AEÜ projeleri ile ilgili AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya başkanlığında proje yürütücüleri ile bir toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Rektörlük makamında düzenlenen toplantıda proje yürütücüleri "Jeotermal ve Tarım" alanındaki projelerde gelinen son durum ve yapılacak çalışmalar hakkında Rektör Karakaya ve ilgili birim sorumlularını bilgilendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karakaya, jeotermal seracılık, kaba yem, ceviz, Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi (JEOKAREM), Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GETAT) ve Sporcu Sağlığı Araştırma Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi (SAUTER) projelerinde önemli bir aşamaya geldiklerini ve projelerin hayata geçmeye başlandığını ifade etti.

Karakaya, şunları kaydetti:

"Pilot üniversite projeleri ülkemiz, bölgemiz ve üniversitemiz adına önemli bir gelişmedir. Projeler ile Türkiye'de yeni bir üniversite modeli oluşturulmaya başlandı. Üniversiteler, artık bölgelerinin ve illerinin ekonomisine katkı sağlayacak projeler üreterek daha gelişmiş, modern ve ileri bir Türkiye için daha çok çalışacaklar. Ahi Evran Üniversitesi olarak pilot projelerimizden bazıları sahada uygulanmaya başlandı. Projelerimiz Türkiye'ye model olacak ve ortaya çıkacak bilimsel çalışmaların da önünü açacaktır."