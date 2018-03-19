AEÜ'de öğretmenler aday öğretmenlerle buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ), "Mezun Öğretmenler Aday Öğretmenlerle Buluşuyor" konulu panel düzenlendi.

AEÜ'den yapılan açıklamaya göre, AEÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda düzenlenen "Mezun Öğretmenler Aday Öğretmenlerle Buluşuyor" konulu panelde, öğretmenlik mesleğini icra edenler, deneyimlerini eğitim fakültesi öğrencileriyle paylaştı.

AEÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Cahit Aytekin, panelin açılışında yaptığı konuşmada, öğretmen okullarının özel ihtisas mesleği olarak kurumsallaştığını belirtti.

Medeniyet tarihine bakıldığında her dönemde insan yetiştirmenin büyük önem arz ettiğini dile getiren Aytekin,

"Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız tohum ekiniz, on yıl sonrasını düşünüyorsanız fidan dikiniz, yüz yıl sonrasını düşünüyorsanız ve çağ açıp çağ kapayan bir nesil olsun istiyorsanız insan yetiştirin diyen bir medeniyetin evlatlarıyız. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültemizde yüze yakın akademisyen ve 3 bin 500‘ün üzerinde aktif öğrenci bulunuyor. Eğitim verdiğimiz öğretmenlerimiz ülkemizin neslinin yetişmesine fayda sağlamaya devam edeceklerdir."

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Ayfer Şahin’in yaptığı panele, Belediye Başkan Yardımcısı emekli müdür Emre Şahinci, Süleyman Türkmani İlkokulu öğretmenlerinden Emine Kayaoğlu ile Muharrem Sayan Ortaokulu öğretmenlerinden Murat Civan panele konuşmacı olarak katıldı.

Panelin sonrasında öğretim görevlisi Necati Karayel’in şefliğindeki fakülte korosu öğretmen marşları seslendirdi.