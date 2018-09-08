AEÜ'de öğrenci yurduna kayıtlar başladı

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Bağbaşı Yerleşkesi içindeki 2 bin 664 yataklı öğrenci yurduna kayıtların başladığını bildirdi.

Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, yap-işlet-devret modeliyle üniversite bünyesine kazandırdıkları ve öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayacak 2 bin 664 yataklı öğrenci yurdunun hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

Bağbaşı Yerleşkesi'nde 3 blok halinde 45 bin 516 metrekare alan üzerine inşa edilen öğrenci yurdunda, barınma ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra öğrencilerin sosyal aktivitelerini gerçekleştireceği alanlarında bulunduğunu da aktaran Karakaya, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin barınma sorunları olduğunu ve çok sayıda öğrencinin bu sorundan dolayı kayıt sildirdiğini öğrenir öğrenmez barınma sorununu çözmeye yönelik planlamalar yaptık. Bu konuda attığımız adımlar neticesinde çözüme ulaştırarak üniversitemize yurt kazandırdık. Barınma sorunu üniversitelerin tercih edilme oranını etkiliyor. Kırşehir'de ise barınma sorununu çözdük. Bu sayede Ahi Evran Üniversitesinin daha fazla tercih edilmesini sağlayacağız. İnsan odaklı bir anlayışa sahip olarak adımlar atıyoruz. Öğrencilerle devamlı iletişim halinde ve her öğrenciye kapılarımızı açıyoruz. Yeni yapılan ve bu eğitim öğretim yılı itibarıyla kullanıma açılan yurdun şehrimize, üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."