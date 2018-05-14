AEÜ'de mezuniyet coşkusu yaşandı

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ), binlerce öğrenci kep atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni AEÜ Stadyumunda yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin insanlığa hizmet etmeyi şeref sayan, tarihe yön verebilen ve insanlığa umut olan bireyler olacaklarını söyledi.

Öğrencilerin umutlarını gerçekleştirmek için büyük çabalar harcayarak bölümlerinden mezun olduklarını, mezuniyetin yeni bir başlangıca kapı araladığına vurgu yapan Karakaya, şunları kaydetti:

"Yeni bir başlangıcın yanında sosyal hayatın onurlu ve bir o kadar da ağır yükünü üstlenmiş bulunmaktasınız. Bu sorumluluğu yerine getirmek için almış olduğunuz bilgi, beceri ve yetkinlikleri çağın ötesinde sözlere dönüştürmek, Anadolu topraklarında yetişen gençlerin temel görevleri arasındadır. Sizin bulunduğunuz her sektör yeniden hayat bulacak ve sizle buluşan her insan yeniden doğacaktır. Sahip olduğunuz inanç ve ahlakın bunu yapmak için sizi motive edeceğine inancım sonsuz. Hayatın bedelini ödedikçe kendinizi mutlu, hayatınızı da anlamlı bulacağınızı unutmayın. Sizler, yıllarca üstü örtülmüş şanlı tarihin kapılarını aralayarak bin yıllık medeniyetin ortaya koyduğu öz güvenin bekçileri olacaksınız. İnsanı ve değerlerine zarar verenlere karşı insanlık değerlerini savunan ‘Zaman bendedir ve mekan bana emanettir’ şuurunda bir gençlik olarak bizlerin umudunun teminatı olmalısınız. Hangi alanda olursanız olun alanınızda yapılanları taklit etmeden gerekli çalışma ve emeği harcadıktan sonra kendi sözünüzü söyleyecek kadar bilgi ve birikiminize güvenmelisiniz. Bugün bizden önde görülen ülkelerin farkının, harcadıkları emek olduğunu unutmayınız. Alanınızdaki becerileri Ahi Evran-ı Veli’nin öğretisi olan Ahilik anlayışı içerisinde uygulayınız."

Törende daha sonra üniversite birincisi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünden Merve Nur Çolak ile fakülte ve yüksekokullarını dereceyle bitiren öğrencilere mezuniyet belgeleri ve ödülleri verildi.

Mezun olmanın sevincini yaşayan öğrenciler büyük bir coşkuyla keplerini havaya fırlattı.

Kutlamalarda yabancı uyruklu öğrenciler ile Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu da sahne aldı.

Törene Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Baro Başkanı Mehtap Karaburçak Tuzcu da katıldı.