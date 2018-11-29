KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (AEÜ) "Küreselleşme Karşısında Gençliğin Durumu" konulu konferans verildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk İslam Medeniyetleri Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen "Küreselleşme Karşısında Gençliğin Durumu" konferansı Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Konferansta konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, öğrencilere, konferansa konuşmacı olarak katılan akademisyenlerin engin bilgilerinden faydalanmaları tavsiyesinde bulunarak, konferansın verimli geçmesini diledi.

Topluluk başkanı Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mustafa Akgöz da topluluk olarak yaklaşık iki yıldır farklı alanlarda faaliyet içinde olduklarını belirterek, amaçlarının kültürel değerlere sahip çıkmak ve bu değerleri tanıtmak olduğunu vurguladı.

Konferansa, Türk Felsefe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Türer, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Enes Kala, dekanlar, okul müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.