KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ) tiyatro oyunu sahnelendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteği ile tiyatro oyunu gösterimi yapıldı.

Sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetler kapsamında Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı tarafından hazırlanan "İle Mecnun" isimli tiyatro oyunu, tiyatrocu Ahmet Yenilmez ile konservatuvar öğrencilerinin katkılarıyla hazırlandı.

Tiyatro oyununun ardından konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Ahi Evran Üniversitesi olarak sosyal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını, bu tür etkinlik ve programlara her zaman destek vereceklerini ifade etti.

Çok sayıda akademik, idari personel, öğrenci ve tiyatro tutkunun ilgiyle izlediği programda, Ahmet Yenilmez ve öğrencilere çiçek verildi.