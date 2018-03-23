AEÜ'de iç tetkik toplantısı yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya başkanlığında iç tetkik toplantısı yapıldı.

Üniversite'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen Kalite Yönetim Sistemi Belgesini tüm birimleri ile birlikte alan Ahi Evran Üniversitesi, kalite süreçlerine yeni adımlar atmak için iç tetkik birimleriyle bir araya geldi.

Yunus Emre Konferans Salonunda yapılan iç tetkik toplantısında konuşan Rektör Karakaya, kalite sürecinde ikinci basamağa adım atacaklarını, üniversitenin tüm birimlerinin yapacağı çalışmalarla, seçkin bir üniversite ve kalitede danışma merkezi haline geleceklerini söyledi.

Üniversite olarak başarı yarışında Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden olmayı hedeflediklerini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Üniversiteler, ürünü kaliteli insan olan bir fabrikadır. Kaliteli insanın yetiştirilmesinde akademisyenlerin yanında idari kısımda çalışan personele de ihtiyaç duyulmaktadır. Ahi Evran-ı Veli'nin kaliteli insan tanımını uygulamaya çalışıyoruz. Bizler bu kapsamda da adım atarak, üniversitede Ahilik Kültürü ve Medeniyeti dersini zorunlu dersler arasında veriyoruz.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen kalite yönetim belgesini tüm birimleriyle alan ilk ve tek üniversite olduğumuz için ülkemizdeki diğer üniversitelerden kalite sürecinde bir adım öndeyiz. Bundan sonraki hedefimiz gelişmeleri tamamlayarak 'Mükemmellik Ödülüne' sahip olmak. Üniversitemiz tüm çalışanları ile birlikte bu süreçte büyük bir emek ortaya koydu. Bu sonuç hepimizi mutlu ediyor. Bundan sonraki amacımız kaliteyi yaşayabilen bir üniversite inşa etmektir."

Kalite Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ise iç tetkik esnasında karşılaşılacak problemler, eksikler ve bunları önlemeye yönelik tedbirlerin toplantı da belirleneceğini dile getirdi.

Toplantıya, Rektör Danışmanı ve Kalite Yönetim Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Şimşek, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, Genel Sekreter Yardımcısı Osman Savaş Çetiner, Kalite Yönetim Koordinatör Yardımcısı Ekrem Öztürk, Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Ekibi ile iç tetkik birimleri katıldı.



