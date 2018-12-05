AEÜ'de gözetim tetkik süreçleri başladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ), Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gözetim ve tetkik sürecinin başladığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, TSE Kayseri İl Koordinatörlüğü tarafından yapılacak tetkikin açılış toplantısının rektörlük makamında gerçekleştirildiği belirtildi.

AEÜ'de 2015 yılından bu yana başarıyla sürdürülen çalışmaların sonunda tüm birimlerle Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alındığı hatırlatılan açıklamada, tetkik süreçlerinin devam ettiği dile getirildi.

Kalite çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başlattığı kalite yolculuğunu 2015 yılından bu yana başarıyla sürdüren ve bu süreci tüm birimleriyle Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk ve tek devlet üniversitesi olma unvanı ile taçlandıran üniversitemizde gözetim tetkik süreçleri başladı. Üniversitemizin tüm birimlerinde uygulanan kalite süreçlerinin gözetim tetkiki üç gün boyunca devam edecek. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecek olan gözetim tetkiki sonunda yapılan incelemelerde kalite süreçlerinin uygulanma şekilleri değerlendirilecek. Tetkik sonunda heyet, iyileştirme adına tavsiyelerde bulunacak."



