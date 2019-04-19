KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinde "Cumhuriyet Dönemi Türk Heykel Sanatı" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Salonunda gerçekleşen etkinlikte, Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necmettin Yağcı, heykel sanatı ve gelişimi hakkında bilgi verdi.

Yağcı, sunumunun ardından Cumhuriyet öncesi dönem ile Cumhuriyet dönemindeki yapılar, Türkiye'de bulunan heykeller ve onların yapı malzemelerini anlatarak, heykel sanatının somut eserlerden olmasından dolayı önemsendiğini ifade etti.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez ile Öğr. Gör. Necmettin Yağcı tarafından üniversite bünyesinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere belge ve hediye verildi.

Konferansın ardından Öğr. Gör. Necmettin Yağcı’nın fuaye alanındaki heykel sergisi gezildi, öğrencilerle atölye çalışması yapıldı.

