KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü tarafından hemşirelik mesleğindeki çalışmalara yönelik "Aşk’la hemşireyim diyebilmek" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Musa Özata, hemşireliğin çok kıymetli bir meslek olmasının yanı sıra, temelinde insan sevgisi, şefkat, bilgi ve beceri barındırdığını aktardı.

Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Ünsal ise hemşirelik mesleğinin, insanoğlunun varlığı ile başladığını anlatarak mesleğin tarihi gelişimi hakkında bilgiler verdi.

4 oturumda gerçekleşen konferansın birinci oturumunda Dr. Öğretim Üyeleri Hilal Seki Öz ile Gizem Deniz Büyüksoy "Aşk’la hemşireyim diyebilmenin bilimsel boyutu", ikinci oturumda Hemşireler Uğur Şimşek, Sevcan Yalçınkaya ve Yasemin Çatar "Aşk’la hemşireyim diyenler" konusunda sunumlarını yaptılar.

Üçüncü oturumda Hemşireler Fatih Toru ve Tahir Haskılıç "Öğrenci gözüyle hemşireyim diyebilmek" , dördüncü oturumda ise Prof. Dr. Ayla Ünsal "Aşk’la hemşireyim diyebilmenin yolları - beyin fırtınası" sunumlarını gerçekleştirdi.

Konferansa hemşireler, akademik ve idari personeller ile çok sayıda öğrenci katıldı.







