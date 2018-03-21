AEÜ'de 15 bin fidan toprakla buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversite yerleşkelerine 15 bin fidan dikildiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, 42 bin fidan dikimi bulunan üniversite yerleşkelerine çeşitli türlerde 15 bin fidan dikimi daha yapılarak toplamda 57 bin fidan dikildiğini belirtti.

Daha yeşil, temiz bir alan ve doğayla iç içe bir üniversite yerleşkesi için hareket ettiklerini aktaran Karakaya, açıklamada şunları kaydetti:

"Sakarya, Eskişehir, Ankara ve İzmir Orman Bölge Müdürlükleri tarafından üniversitemize gönderilen melez servi, mazı, mavi servi, sedir, erik, ıhlamur, ardıç gibi ağaç türlerinden oluşan 15 bin fidan toprakla buluşturduk. 15 bin fidan içinde çeşitli türlerden 500 fidan Kaman Meslek Yüksek Okuluna, 500'ü Çiçekdağı Meslek Yüksek Okuluna gönderilirken ilerleyen dönemlerde üniversitemize meyve ağaçlarının dikilmesi de planlanıyor.

Bilim üretme ve insan yetiştirmenin yanı sıra doğayı ve çevreyi korumada da kendimize büyük görev düşüyor. Doğayı tahrip eden değil doğayı koruyan, seven ve doğayla iç içe yaşamı esas alan bir yapıya sahibiz. Üniversitemiz Merkez Yerleşkesi ve ilçe yerleşkelerini daha güzel bir alana kavuşturmak için ağaç dikmeye ve yerleşkeler içerisinde yeşil alan oluşturmaya devam edeceğiz."