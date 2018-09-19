AEÜ Tıp Fakültesi Akademik Yılı açılışı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Tıp Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı açılışı töreni gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesinin yeni akademik yılı açılış töreni Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı.

Törende konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, fakültede üçüncü senenin açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, 2018-2019 akademik yılının hayırlı olmasını diledi.

Öğrencilere seslenen Karahocagil, onlara hayatlarının çok önemli dönüm noktasında bulunduklarına işaret ederek, burada gerçekleştirdikleri başarılar ile hayatlarına yön vereceklerini dile getirdi.

Tıp Fakültesine yeni kayıt yaptıran öğrenciler için uyum programı hazırladıklarını anlatan Karahocagil, program kapsamında Kırşehir’in tanıtılması, çevre illere geziler düzenlenmesi ve tıp dünyasına adını yazdırmış önemli isimlerin mekanlarının ziyaret edilmesinin planlandığını aktardı.

Meslek etiği ve geleneği hakkında öğrencilere kısa bilgiler veren Karahocagil, "Sizlerin meslek ahlakı ile bilinçlenmenizi ve bu geleneği sürdürmenizi tavsiye ediyorum. Bu meslek geleneğini devam ettirdiğiniz sürece işini ahlakıyla yapan hekimler olacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Güneş’in sunumunun ardından Dr. Öğr. Üyesi Halime Tozak Yıldız, sınav müfredatı, projeler ve akademik takvim hakkında öğrencileri bilgilendirdi.