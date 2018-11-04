AEÜ Tıp Fakültesi Akademik Genel Kurulu toplandı

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Tıp Fakültesi Akademik Genel Kurulu toplantısı yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, AEÜ) Tıp Fakültesi Akademik Genel Kurulu, Yunus Emre Konferans Salonunda Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın katılımıyla toplandı.

Karakaya, toplantıda yaptığı konuşmada, tıp fakültesi için öğrenci alımı sürecinin göreve geldikleri yıl başladığını ve 2016 yılında da öğrenci alımının gerçekleştiğini hatırlattı.

Tıp fakültesinin gelişimi için yönetimle birlikte akademik personelin de sahada çaba gösterdiğini dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:

"Türkiye de yükseköğretim kendine özgü ve motivasyon kaynağı belirli olması gereklidir. Anadolu insanının tasavvur ettiği, tasarladığı ve istediği hekim bizler miyiz yoksa, değişmemiz lazım mı?’ bu sorulara net cevap vermemiz lazım. Eğer istedikleri hekim bizlersek bunun gereğini yapmalıyız fakat değişimler ve ilaveler yapmak gerekiyorsa bunu nasıl sistematiğe dönüştüreceğiz, müfredatın neresine yerleştireceğiz, bunu düşünmemiz lazım. Çünkü biz sadece bedenlere dokunan ve biyolojik aktiviteleri yoluna koyan eğitimciler olmamalıyız. İnsanı pozitivist bakışla insan tanımından uzaklaştırıp bir biyolojik varlığa endekslemeden onun ruhuna da dokunabileceğimiz yeni bir perspektif ve yeni bir eğitim vizyonu ortaya koymalıyız ancak böyle yapabildiğimiz takdirde özgün oluruz. İnsan tanımının yeniden göz önüne alınması ve özgünleşmek için fedakarlıkta bulunulması gereklidir. Biz akademisyenlerde bu özgünleşme için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü kaybettiğimiz bir insan ya da hak ettiğini alamayan bir öğrenci ciddi ve telafi edilemez bir kayıptır."

Toplantı sonunda "Eğiticilerin Eğitimi", "Temel İyi Klinik Uygulamaları" ve "İleri İyi Klinik" çalışmalarına katılarak başarı elde eden tıp fakültesi öğretim üyelerine belgeleri verildi.