AEÜ Rektörü Karakaya'ya ziyaretler

KIRŞEHİR (AA) - Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ve Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Kasım Varol, Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret ettiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Aslan, Karakaya'yı ziyaret ederek her iki üniversitenin genel durumu ve beraber yapılacak projeler hakkında görüştü.

İki üniversitenin genel, fiziki, sosyal ve kültürel yapısı hakkında karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, bilimsel ve kültürel çalışmaları ilerletilmesi ve ortak yapılacak projelerin yapılması konularında fikir alış verişinde bulunuldu.

Kırşehir'deki görevinden başka bir göreve atanarak ayrılan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Kasım Varol da Rektör Karakaya’ya veda ziyaretinde bulundu.

Varol, görev yaptığı süre boyunca Kırşehir’de bulunmaktan mutlu olduğunu, üniversitenin çalışmalarını da yakından takip etmeye devam edeceğini dile getirdi.

Karakaya, ziyaretler sonrasında Rektör Aslan ve Varol'a teşekkür ederek, günün anısına hediye takdim etti.





