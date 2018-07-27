AEÜ Rektörü Karakaya, AEÜ'nün kalite yönetimini anlattı

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AEÜ'nün kalite yönetim sistemi sürecini ve gelinen aşamaları anlattı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda "Bütünleşik Kalite Yönetimi Uygulamaları" toplantısında, AEÜ'nün kalite yönetim sistemindeki süreci hakkında sunum yaptı.

Devlet ve vakıf üniversitesi temsilcileriyle kalite süreçlerini paylaşan Karakaya, 2015 yılından bu yana kalite odaklı bir yönetim ve eğitim sistemini benimsediklerini, bu sürece özenle hazırlandıklarını, amaçlarının da kaliteyi kurum kültürü haline getirilmesi olduğunu ifade etti.

Üniversitelerinin tüm birimleriyle Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanan ilk ve tek devlet üniversitesi olma özelliğini gösterdiğini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Üniversitede Kalite Yönetim Koordinatörlüğü kurduk. Gerekli şartların oluşturulması ve stratejilerinin belirlenmesi süreci ile düzenli olarak toplanarak değerlendirmeler yaptık. Kalite Yönetim Sisteminin içeriğini kapsayacak şekilde, stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek ve sistemi etkin şekilde uygulamak amacıyla alt komisyonlar da kurarak tüm üniversiteyi bu sisteme entegre ettik. Üniversitemizde kullanılmakta olan tüm dokümanların standart hale getirilerek Kalite Yönetim Koordinatörlüğü internet sayfasında yayınladık. Mükemmeli hedefliyoruz ve bu yüzden sistemli ilerliyoruz. Eğitimler düzenleyerek personelin bilgilendirilmesini sağladık, oluşturulan formlarla iş akışlarının planladık. Üniversitemiz ayrıca ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesini de almaya hak kazandı. Bu belge bir gereklilikti ve biz bu belgeye sahip olduğumuz için gururluyuz. İnanıyorum ki diğer üniversitelerimiz de kalite süreçlerini başarıyla tamamlayacak ve güçlü bir Türkiye için önemli katkılar sağlanacak."