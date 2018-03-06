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AEÜ öğrencilerinin güreş başarısı

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencilerinin, U23 Türkiye Greko-Romen Güreş Şampiyonasından dereceyle döndüğü belirtildi.AEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu...

06 Mart 2018 Salı 17:29
AEÜ öğrencilerinin güreş başarısı
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KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencilerinin, U23 Türkiye Greko-Romen Güreş Şampiyonasından dereceyle döndüğü belirtildi.

AEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencilerinin Ordu'da gerçekleştirilen U23 Türkiye Greko-Romen Güreş Şampiyonasında üniversiteyi başarı ile temsil ettiği aktarıldı.

Üniversitenin sportif başarılarına bir yenisinin daha eklendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri bir başarıya daha imza attı. Öğrencilerimiz Ordu’da düzenlenen U23 Türkiye Greko-Romen Güreş Şampiyonasına katılarak üniversitemizin adını bir branşta daha gururlandırarak kentimize sevinç yaşattı. Şampiyonada başarılı bir performans sergileyen öğrencilerimizden 130 kiloda Yakup Yerlikaya Türkiye şampiyonu okurken 55 kiloda Hakan Murat Çankaya da Türkiye ikincisi oldu."

Anahtar Kelimeler:
Ahi Evran ÜniversitesiGüreş
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