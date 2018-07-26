AEÜ, Nevşehir ve Kayseri'de tanıtıldı

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği çalışanları, Nevşehir ve Kayseri'de tanıtım standı kurarak, üniversite hakkında bilgi verdi.

AEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevlileri, Nevşehir ve Kayseri'de alışveriş merkezilerinin giriş ve çıkışlarına kurulan stantlarda, ziyaretçilere üniversite hakkında bilgilendirmede bulundu.

Tercih dönemi öncesinde AEÜ'nün bölümleri hakkında bilgilendirme yapıldı, aday öğrencilere ve velilere tanıtım broşürü ile çeşitli materyaller dağıtıldı. Kırşehir'de üniversitede barınma, yemek, sağlık ve ulaşım sorununun bulunmadığı anlatıldı.

Tanıtım stantlarını ziyaret eden aday öğrencilere üniversitenin akademik gelişimi, sosyal etkinlikleri, öğrenci değişim programları ve projeleri hakkında bilgi verildi.

AEÜ'yü tanıma imkanı bulan ve yeni açılan bölümlere ilgi gösteren öğrenciler, üniversitenin kültürel, sosyal ve akademik gelişiminin yanı sıra fiziksel gelişimini bir tercih nedeni olarak gördüklerini ifade etti.