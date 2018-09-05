AEÜ Mühendislik-Mimarlık yeni binasına taşındı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AÜE) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin yeni binasına taşınma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, mühendislik-mimarlık fakültesinin 2018-2019 döneminde yeni binasında öğretime başlayacağı ifade edildi.

AEÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kurt, yaptığı açıklamada, yeni binanın hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Toplam 14 bin 755 metrekarelik alana sahip olan mühendislik-mimarlık fakültesi yeni binası, laboratuvarı, amfi salonu, ofis, seminer, toplantı salonları ve derslikleriyle eğitime hazır. Yeni bina, tüm öğrenciler ile akademisyen ve idari personelimize hayırlı olsun. Yeni ve modern binalarda öğretim görmek tüm öğrencilerimizin hakkı. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."