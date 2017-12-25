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AEÜ kalite sürecini tamamladı

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesinin (AEÜ), ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı. AEÜ'den yapılan açıklamaya göre, TSE tetkik uzmanlarının dış tetkik sürecini tamamlamalarının ardından üniversite ISO...

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:27
AEÜ kalite sürecini tamamladı
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KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesinin (AEÜ), ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.

AEÜ'den yapılan açıklamaya göre, TSE tetkik uzmanlarının dış tetkik sürecini tamamlamalarının ardından üniversite ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.

AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Bağbaşı Yerleşkesi Yunus Emre Toplantı Salonunda yapılan kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, ISO: 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'nin çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bizim için çok önemli olan bu belgenin alınması için sürece destek veren başta ekibim olmak üzere birim yöneticilerine ve emek veren tüm personelimize teşekkür ediyorum. Bu heyecan el birliği ile oluşan bir heyecan. Biz ortaya hedefleri koyduk ve bu ekip o hedefleri gerçekleştirdi. İnanarak bu süreçleri yaşıyoruz ve ben emek veren bu ekibe güveniyorum. Eminim önümüzdeki yıllarda daha başarılı bir süreç yaşayacağız. Bu ekip birçok yeniliği ortaya çıkaracak güç ve irade de motivasyon ve isteğe sahip."

TSE Baş Tetkikçisi Bahattin Eroğlu da üniversitede yaptıkları çalışmaları değerlendirerek, stratejik plan ile birimlerdeki iş akışlarını eşleştirdiklerini dile getirerek, Ahi Evran Üniversitesinin yeni bir üniversite olmasına rağmen tercih edilebilirliğin yüksek olmasından dolayı da Rektör Karakaya'yı tebrik etti.

Anahtar Kelimeler:
Ahi Evran Üniversitesi
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