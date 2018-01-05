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AEÜ ile Afganistan arasında işbirliği protokolü

KIRŞEHİR (AA) - Mevlana Değişim Programı çerçevesinde Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) ile Afganistan'ın Jawzjan Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.AEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Afganistan'ın Mezar-ı...

05 Ocak 2018 Cuma 15:44
AEÜ ile Afganistan arasında işbirliği protokolü
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KIRŞEHİR (AA) - Mevlana Değişim Programı çerçevesinde Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) ile Afganistan'ın Jawzjan Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

AEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif bölgesinde yer alan Jawzjan Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Mesud Haqbin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmed Farid Rezazade, Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Ahmet Shah Nazari, Dr. Selahaddin Farjat ve Afganistan’ın Türkiye Büyükelçiliği Kültür Ateşesi Shujauddin Karvanbashi, Kırşehir'e geldi.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret eden heyet, üniversitenin farklı birimlerinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Senato Salonunda Karayakaya ile Jawzjan Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Mesud Haqbin arasında Mevlana Değişim Programı ve İkili İş Birliği Anlaşmaları protokolü imzalandı.

Törenin ardından konuşan Karakaya, protokol ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi programlarının lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesini kapsayacak değişim anlaşmalarının yapılması ve iki üniversite arasında ortak projelerin ve akademik etkinliklerin gerçekleştirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Karakaya, Afganistan’dan Türkiye’de yüksek öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, eğitim alma koşullarının da değerlendirileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Mesud Haqbin de Ahi Evran Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, Türkiye'nin Afganistan'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Törende, AEÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ile Prof. Dr. Mustafa Kurt, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Hüseyin Şimşek ve Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Erman Akıllı da hazır bulundu.

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AfganistanAhi Evran ÜniversitesiIşbirliği
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