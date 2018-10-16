AEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni hekimler göreve başladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesi ve spor polikliniğinde 3 yeni hekimin göreve başladığı bildirildi.

AEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, yoğun bakım ünitesi ve spor polikliniğine atanan 3 uzman hekimin kentte ilk kez görev yapacakları anımsatıldı.

Spor hekiminin gençlerin yoğun ilgi gösterdiği spor alanında önemli hizmetler vereceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun bakım ünitesine Dr. Öğr. Üyesi Avşar Zerman ile Uzm. Dr. Ayça Gümüş, spor hekimliğine ise Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Dündar’ın ataması yapılmıştır. Her iki branşta da hekimlerimiz hastanemize ilk kez atanmışlardır. Hekimlerimize görevlerinde başarılar dileriz. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği spor hekimimiz, spora katılım için muayene, sporcu kas iskelet sistemi yaralanmaları tanısı, tedavisi ve sportif rehabilitasyonu ile spora geri dönüşün planlanması, spor takımlarına, federasyonlarına veya büyük sportif organizasyonlara sağlık hizmeti sağlanması, fizyolojik yöntemler ile performans artımı konusunda danışmanlık, kronik hastalıklarda egzersiz reçetesi, yaşlılarda ve çocuklarda egzersiz planlaması gibi durumlarda vatandaşlarımıza hizmet verecektir."