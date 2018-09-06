AEÜ Eğitim Fakültesi yeni binası tamamlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Eğitim Fakültesi yeni binasının tamamlandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Balay, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, fakültenin yeni binasında incelemede bulundu.

Karakaya, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, eğitim fakültesinin yeni binasında eğitim öğretim kalitesini daha da artıracağına inandığını belirterek, öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel için hayırlı olmasını diledi.

Üniversitenin her geçen gün hızla geliştiğini ve büyüdüğünü anlatan Karakaya, mühendislik-mimarlık ile ziraat fakültelerinin de yeni binalarına taşındıklarını ve artık Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin fiziki anlamda hiçbir sorununun kalmadığını kaydetti.