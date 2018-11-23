AEÜ akademisyenlerine bilimsel yayın eğitimi verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ), akademik personel ve öğrencilere yönelik bilimsel makale, tez yazımı konusunda eğitim verildiği bildirildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversite akademik personeli ve öğrencileri...