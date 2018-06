AEÜ, 5 uluslararası sempozyuma ev sahipliği yapacak

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) güz eğitim öğretim döneminde 5 tane uluslararası sempozyuma ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bilimin ışığında ilerleyen bir üniversite olma hedefiyle Ahi Evran Üniversitesinin uluslararası sempozyumlara ev sahipliği yapmaya hazırlandığı belirtildi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının güz döneminde farklı alanlarda ve branşlarda akademisyen ve alanında uzman isimleri buluşacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İkincisi düzenlenen ICAA-2018 Uluslararası Analiz ve Uygulamaları Konferansı, 11-14 Eylül 2018 tarihinde üniversitemizde gerçekleşecek.

Analiz çalışmalarındaki araştırmaları sunmak, yeni fikir alışverişinde bulunmak, zorlayıcı konuları tartışmak için dünyanın dört bir yanından uzman ve genç analistleri bir araya getirecek.

Bilim üretme, öğretme, yayma, bilgiyi faydalı ürüne dönüştürme amacıyla 21-23 Eylül 2018 tarihleri arasında WITAM-2018 International Congress on the World of Technology and Advanced Materials Kongresi düzenlenecek.

Türkçe'nin Anadolu'daki ilk büyük eserlerinin verildiği bir kültür merkezi olan Kırşehir'de 4-6 Ekim 2018 tarihlerinde 'Uluslararası Yunus Emre ve Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu' yapılacak.

11 Ekim 2018 tarihinde ise '7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu' ile Türkiye’de 50. yılını geride bırakacak olan Sosyal Bilgiler dersinin geldiği nokta birçok açıdan değerlendirilecek.

19-21 Ekim 2018 tarihleri arasında '1. Uluslararası Toplum, İktidar ve Siyaset Kongresi'de yine birçok bilim insanını bir araya getirecek."