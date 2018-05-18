Adliyelerin demirbaşlarını mahkumlar üretiyor

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Konya Açık Ceza İnfaz Kurumundaki mahkumlar, adliyelerin mobilya ve demirbaş ihtiyaçlarını cezaevindeki atölyelerde üretiyor.

İnfaz kurumunda 1988 yılında kurulan mobilya ve demir atölyeleri, mahkumların hem meslek öğrenmesini hem de rehabilite edilerek topluma ve ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyor.

Ekmeğin de üretildiği cezaevinde, çalışanlara kısa vadeli sağlık sigortası yapılıyor ve aylık maaş ödeniyor.

İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerindeki bir çok adliyenin büro malzemeleri, masa, sandalye ve dolapları Konya Açık Cezaevindeki mahkumlar tarafından imal ediliyor.

İnfazı tamamlanan mahkumların çoğu daha sonra iş gücü piyasasına dahil oluyor.

- 200 hükümlü sigortalı çalışıp, ücret alıyor

Cezaevi Müdürü İbrahim Arlı, AA muhabirine, hükümlülerin, mobilya ve demir atölyelerinde iş ve meslek öğrendiklerini söyledi.

200 hükümlünün sigortalı olarak çalıştığını belirten Arlı, "Burada meslek öğrenen hükümlülere aynı zamanda belirlenen miktarda ücret veriyoruz. Onlar burada mesleği öğrenmenin yanı sıra üretimde bulunmanın da mutluluğunu yaşıyorlar. Bir meslek sahibi yapılarak topluma kazandırılıyorlar." diye konuştu.

Arlı, cezaevinin öncelikli amacının üretim yaparak hükümlülerin sosyal hayata hazırlanması olduğunu vurguladı.

Cezaevinde ihtiyaca göre mesleğe yatkın kişilerin seçildiğini anlatan Arlı, "İş kollarında çalışma 8 saat olmak üzere düzenlenmiştir. Ekipmanlar ve şantiye şeflerimiz yeterli donanıma sahip olduğu için üretimimiz de hızlı ve güvenli ilerliyor. İstenmesi durumunda günde yaklaşık 200 adet ham sunta işleyebilir ve ihtiyaca uygun mobilya ürünü yapabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arlı, özellikle adliyelerin demirbaş ihtiyacı olan makam masası, sandalye, dolap, misafir koltukları gibi tüm mobilyaların üretiminin yapıldığını dile getirdi.

Bazı kamu kurumları için de üretim yaptıklarını aktaran Arlı, şunları kaydetti:

"İhtiyacı olan okullara sıra ve masa da üretiyoruz. Mobilya ve demir atölyesinin ortaklaşa çalışmasıyla ihtiyaca göre günlük 200 adet okul sırası üretebilecek kapasiteye sahibiz. Demir atölyesinde üretilen ranzaları, ihtiyaç olması halinde Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz. Mobilya atölyesinde üretilen eşyaları da başta Antalya, Karaman, Mersin ve daha sonra ihtiyacı olan diğer illere gönderiyoruz."