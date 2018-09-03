BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Çanakkale'de adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Bursa Adliyesi önünde gerçekleştirilen törende, hukuk camiasının yeni adli yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Kuş, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden demokrasi şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek, "15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle yara alan yargı teşkilatı, vatanını ve milletini seven yargı mensupları sayesinde kendi içindeki hain terör unsurlarından temizlenmiş, yargıya duyulan güven yeniden büyük oranda tesis edilmiştir." dedi.

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun ise konuşma başlığının geçen yıllardan farklı olmadığını, yine bağımsız ve tarafsız yargı istediklerini söyledi.

Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanvekili Ömer Gülmüş, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin ile hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

- Balıkesir

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alparslan Kaplan, Atatürk Anıtı'ndaki törende, FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen davalar hakkında bilgi verdi.

Kaplan, yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyerek, "Günümüze kadar olan süreçte Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarına yönelik bin 418 dava açılmış, halen 537 davanın kovuşturması devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte de FETÖ/PDY'ye yönelik hukukun temel ve evrensel ilkelerine uygun soruşturmalar yapılmaya devam edilecektir." diye konuştu.

Törene, Balıkesir Baro Başkanı Erol Kayabay, Balıkesir İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Hastaoğlu, avukatlar, hakim ve savcılar da katıldı.

- Eskişehir

Eskişehir Barosu Başkanı Rıza Öztekin, Eskişehir Adalet Sarayı önünde gerçekleştirilen ve çok sayıda avukatın katıldığı törende, adli yıl açılışlarında yargının ve avukatların sorunlarının ortaya konduğunu ve çözüm talep edildiğini söyledi.

Öztekin, hukuksuzlukları önleyecek ve durduracak tek gücün bağımsız yargı olduğunu belirterek, "Hukukun üstünlüğünün egemen kılınmasında vazgeçilmez öneme sahip olan tüm meslektaşlarımın, yargı camiasının ve tüm yurttaşlarımızın 2018-2019 adli yılını kutluyorum." diye konuştu.

- Çanakkale

Çanakkale Baro Başkanı Bülent Şarlan, adli yıl açılışı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından yaptığı konuşmada, yeni adli yılın daha adil bir yıl olmasını temenni etti.

Törene çok sayıda avukat katıldı.

- Kütahya

Adli yıl açılışı nedeniyle Kütahya Adalet Sarayı önünde de tören düzenlendi.

Adliye önündeki Atatürk Anıtına çelenk konulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, yeni adli yılın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Adli yılın başlangıcında hakim ve savcılara, adalet personellerine ve yargının kurucu unsurlarından olan avukatlara başarı dileyen Akbey, "Vatandaşlarımızın hızlı, verimli ve etkili bir adalet hizmetinden yararlanabilmesi için teknik ve insan gücü yanında fiziki imkanların da buna uygun olması gerekmektedir. Tarihi bir adalet sarayımız olmasına rağmen, mevcut iş yükü nazara alındığında binamız yetersiz kalmış ve şehrin değişik yerlerinde zor koşullarda adalet hizmeti yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Temenni ederiz ki en kısa zamanda bu eksikliğimiz de giderilecektir." dedi.

Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel, Kütahya İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Bilici, hakim, savcı ve avukatların katıldığı tören kokteylle sona erdi.



