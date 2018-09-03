KIRIKKALE (AA) - Adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırıkkale'de adli yalı açılışı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle yapıldı.

Törende, Kırıkkale Barosu Başkanı Erol Çakır, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çakır, tören sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Yargıya güvenin önemine işaret eden Çakır, şunları kaydetti:

"Ülkemizde liyakat sisteminin kullanılmayışı veya ortadan kaldırılması maalesef yargımızı çok etkiledi. Türkiye'nin en ücra köşelerine eğitim ve öğretim kadrosu olmayan nitelikten yoksun hukuk fakültelerinin ihtiyaçtan fazla şekilde açılması ve sınavsız direk avukatlığa başlanması bizim mesleğimizin en ciddi sorunları arasındadır. Mesleğimiz bu nedenle gün geçtikçe değer kaybetmektedir. Bütün meslektaşlarımın yeni adli yılını tebrik ediyorum."