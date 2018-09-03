ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Eskişehir Barosu Başkanı Rıza Öztekin, Eskişehir Adalet Sarayı önünde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, adli yıl açılışlarında yargının ve avukatların sorunlarının ortaya konduğunu ve çözüm talep edildiğini söyledi.

Öztekin, hukuksuzlukları önleyecek ve durduracak tek gücün bağımsız yargı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hukukun üstünlüğünün egemen kılınmasında vazgeçilmez öneme sahip olan tüm meslektaşlarımın, yargı camiasının ve tüm yurttaşlarımızın 2018-2019 adli yılını kutluyor, hukuk ve yargı bağımsızlığı adına somut adımların atılacağı bir adli yıl olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Törene çok sayıda avukat katıldı.