Adli Bilimciler Derneğinden uyuşturucu haberleri hakkında açıklama

ANKARA (AA) - Adli Bilimciler Derneğinden, uyuşturucu ile mücadele konusunda son zamanlarda herhangi bir araştırmaya dayanmayan dezenformasyon içerikli haberler yapıldığı, kamuoyunun bu konuda doğru bilgilendirilmesinin önemli olduğu bildirildi.

Adli Bilimciler Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yazılı, görsel ve sosyal medyada, uyuşturucuya başlama yaşı, kullanılan madde türleri ve ölüm oranları ile kullanım yoğunluğu olan yerler hakkında yayımlanan haberlerle ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Söz konusu haberlerle medyaya verilen demeçlerden bazılarının herhangi bir araştırmaya dayanmadığı belirtilen açıklamada, kamuoyunun konuyla ilgili doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Münferit olayları genelleştirme gayreti söz konusudur. Doğru haberler, bu haberlerin gölgesinde kalmaktadır. Bilindiği gibi Türkiye coğrafi olarak üretim bölgeleri ile tüketim bölgelerinin arasında olup yasa dışı uyuşturucu ticareti açısından en önemli transit yol olarak adlandırılan 'Balkan Rotası' üzerinde bulunmaktadır."

Uyuşturucuyla mücadelenin Anayasa'nın ilgili maddesi uyarınca Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri tarafından etkin şekilde sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, çalışmalar sonucunda rekor düzeyde uyuşturucu maddenin yakalandığına işaret edildi.

- "Hangi maddenin ölüme neden olduğu ..."

Haberlerde kullanılan "Uyuşturucu kullanma yaşı düştü" gibi bir ifadenin ancak kapsamlı ve geniş bir araştırma sonucu kullanılabileceği belirtilen açıklamada, "Dünyada hiçbir ülke böylesi bir ortalamaya sahip bilimsel bir veri sunamamaktadır. Ayrıca hangi maddenin ölüme neden olduğu, madde türüne göre hangi ülkenin kaçıncı sırada bulunduğuna ilişkin bir tasnif çalışması ne kamuda ne de akademik çalışmalarda mevcut değildir. Ayrıca 'X maddesinin kullanımı azaldı, yerine Y maddesi geçti', 'Z maddesi öldürücü J maddesi kanda belirlenmiyor' gibi ifadeler ne yazık ki gerçeği yansıtmadığı gibi kamuoyunu da yanıltmaktadır. Ayrıca açıklayan kişi açısından yasal sorumluluk doğurmaktadır." dedi.

Açıklamada, kişisel popülerlik sağlama amacı taşıdığı düşünülen bu tür beyanların, bilimsel metodoloji dışında olmasının yanı sıra kolluk güçlerini zaaf içerisinde gösterdiği de bildirildi.

Uyuşturucu ile mücadelede bilimsel yöntemin Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) tarafından sağlandığı vurgulanan açıklamada, TUBİM'in Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) tarafından Türkiye'de muhatap alınan tek merkez olduğu kaydedildi.