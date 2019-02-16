Adıyaman'da uçak seferlerine sis engeli

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Alınan bilgiye göre özellikle kent merkezi ile Kahta ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar...