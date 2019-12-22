Adıyaman'da kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Kavurmalı hıtap
Adıyaman'nın yöresel yemeklerinden "kavurmalı hıtap" havaların soğumasıyla daha çok ilgi görüyor.
ADIYAMAN (AA) - Güneydoğu'nun zengin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerinden Adıyaman'ın yöresel tatlarından "kavurmalı hıtap", kış aylarında en çok tercih edilen yemekler arasında yer alıyor.
Yarım saat içerisinde yapılabilen bu lezzet için hazır haldeki et kavurma, kuru soğan, maydanoz, sarımsak ve yeşil biber, zırhla ince ince kıyılıyor. Baharat, pul biber ve tuz ile harmanlanan karışım, elde açılan mayasız hamurun arasına konularak taş ocakta pişiriliyor.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kavurmalı hıtabın Adıyaman'a has ve özel bir yemek olduğunu söyledi."Sağlık açısından da oldukça faydalı"
Adıyaman'ın, medeniyetlerin beşiği olduğunu ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:
İşletme sahibi Zeynal Abidin Dinç ise kavurmalı hıtabın kış günlerinde en çok tercih edilen yöresel yemekler arasında yer aldığını belirtti.
Yemeğin hazırlanışının kolay olduğunu anlatan Dinç, şunları ifade etti:
"Kavurmalı hıtabın tarihi çok eski. Teknoloji gelişmeden önce buzdolabı yoktu ve önceden eti pişirip top haline getirirdik, daha sonra soğuk olan bir odada sepetin içerisinde kedilerin ulaşamadığı yere yani odanın tavanına asardık. Şimdi ise her evde buzdolabı var ve serince saklayabiliriz."
Kavurmalı hıtabı haftada 3-4 defa tükettiğini belirten Dinç, bu lezzetin, Adıyaman yöresel tatları arasında ayrı bir yeri olduğunu sözlerine ekledi.
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