Adıyaman'da baraj su toplama havzasında bulunan köylerin sakinleri taşınacak

ANKARA (AA) - Adıyaman'a bağlı Bağlıca, Çatalağaç, Doğanlı ve Gökçay köyleri sakinlerinin, mezkur yerleşim yerlerinin Koçali Barajı su toplama havzasında kalması nedeniyle belirlenen yerlere nakline karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Adıyaman'ın merkez ilçesi Bağlıca, Çatalağaç, Doğanlı ve Gökçay köyleri halkının, mezkur yerleşim yerlerinin Koçali Barajı su toplama havzasında kalması nedeniyle belirlenen yerlere nakli ve yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

Bir başka Cumhurbaşkanı Kararı ile de Mersin'in Tarsus ilçesi Kurbanlı Mahallesi'ndeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı. Kararda, söz konusu alanların, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmediği ve tarım alanına dönüştürülmesinin de mümkün olmadığı kaydedildi.

Karara göre, orman dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.