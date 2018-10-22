KONYA (AA) - Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç "Adınız Sınıflarda Yaşasın Projesi"nin hayata geçirildiğini bildirdi.

Kılınç, proje kapsamında, Ilgın'da bulunan ilkokul ve ortaokullardaki tüm sınıfların bakım, onarım ve donatım malzemelerini yenilemeyi hedeflediklerini belirtti.

"Bu projeyle tüm maddi destekleri Bakanlığımızdan beklemek yerine bölgemizde bulunan hayırseverlerimizi ve sivil toplum örgütlerimizi harekete geçirerek eğitime desteklerini sağlıyoruz" diyen Kılınç, şöyle devam etti:

"Hayata geçirdiğimiz bu projeyle ilçemizde bulunan tüm ilkokul ve ortaokullardaki sınıfların fiziki durumlarını iyileştirilerek, tüm öğrencilerimizin aynı imkanlara kavuşması, sınıflarımız görsel açıdan zengin hale getirilmesi, öğrencilerin okul sevgisini pekiştirerek, devamsızlık sayılarını azaltılması ve okul fobisinin ortadan kaldırılması, Bakanlığımızın ayırdığı bakım, onarım ve donatım ödeneklerinde tasarrufa gidilmesi, bölgemizde bulunan hayırseverlerimizi eğitimin bir sacayağı haline getirilerek, okullarımıza destek olmalarının sağlanması, okul veli işbirliği sürekli hale getirilmesi hedefliyoruz. Projeye destek vermek isteyen hayırseverlerimiz ve sivil toplum örgütlerimizin istedikleri okulumuzda bir sınıfı yeniden donatacak ve donattıkları sınıflara isimleri verilecek. İlk olarak da 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu’nda bir sınıf ile Şeker Ortaokulu’nda bir kütüphane proje kapsamında yeniden düzenlendi."

Kılınç, projeye destek vermek isteyen hayırseverler ile sivil toplum örgütlerini, Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne davet etti.

