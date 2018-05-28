ADD'nin 27 Mayıs paylaşımına tepkiler

KONYA (AA) - Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD), 27 Mayıs ile ilgili paylaşımına Konya'daki bazı STK'lar tepki gösterdi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil, Adnan Menderes'i yargılayan mahkemelerin hiçbir itibarı olmadığının tescil edildiğini söyledi.

Türkiye'de darbeler döneminin sona erdiğini dile getiren Görgülügil, şöyle konuştu:

"Milletin iktidarına karşı her zaman darbe denemeleri yapılmıştır. Ancak ihtilaller ve darbeler dönemi bitti. AK Parti 2007'de e-muhtıra olayı ile karşılaştı. Ancak iktidarın gücü ve kuvveti ortaya çıkınca geri çekilmek zorunda kaldılar. Daha sonra ihtilalden farklı olarak 15 Temmuz'da FETÖ darbesiyle karşılaştık. İnşallah bundan sonra ordu, darbe ve ihtilallere prim vermeyecektir. Milletin seçmiş olduğu iktidarlar seçimle iş başına gelir ve seçimle de iktidardan gider. Kimse bunu darbe ile yapmaya kalkışmasın. Bu tür paylaşımların hiçbir karşılığı yoktur. Dış güçlerin içerideki payandalarının yaptıkları artık netice vermeyecektir. Artık darbe yapamayacaklarını bildikleri için döviz gibi ekonomik argümanlarla sıkıştırmayı deniyorlar."

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz de paylaşımı üzülerek okuduğunu ifade etti.

- "Şaşırtıcı ve üzücü bir durumdur"

Demokratik bir seçimle iş başına gelen iktidara karşı yapılan darbeyi övmenin ve meşru göstermeye çalışmanın darbeci bir zihniyet olduğunu aktaran Öksüz, şunları kaydetti:

"Milletin iradesine ipotek koymayı maharet sayan bu zihniyetin yaklaşımı tarihin karanlık sayfalarında kalmış acı hatıralardır. Adında Atatürk ve düşünce kelimelerini barındıran, hukuk karşısında sivil toplum kuruluşu hüviyeti ile anılan bir kurumun darbeleri öven paylaşımlarda bulunması şaşırtıcı ve üzücü bir durumdur. Ancak, ilgili kurumun tarihine baktığımızda sivilleşme adına çok da masum olmadığını, darbe seviciliği, destekçiliği konusunda deneyimli olduklarını görürüz. 28 Şubat'a alkış tutan ve yaşanılan zulümlere hem organizatörlük hem de taşeronluk yapan bu ve benzeri kurumları milletimiz gayet iyi bilmektedir."

Öksüz, "Anlaşılmaktadır ki; Atatürkçü Düşünce Derneği bir sivil toplum kuruluşu olmaktan öte rol üstlenmenin, milletin dini ve değerleri ile savaşmanın merkezi olmak istemekte, bu isteğini de farklı yöntemlerle açığa vurmaktadır." dedi.