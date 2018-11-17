"Aday olacak arkadaşımızın etrafında kenetleneceğiz"

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, teşkilata birlik içerisinde olma çağrısı yaparak, "Her seçim kendi içerisinde en önemli seçimdi ama bu seçim gerçekten AK Parti'nin en önemli seçimi." dedi.

AK Parti Kırıkkale Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğü Salonunda yapıldı.

İl Başkanı Dağdelen, toplantıda yaptığı konuşmada, partilerinde 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimleri için aday adaylığı başvuru sürecinin tamamlandığını belirterek, aday belirleme sürecinin bir parçası olarak pazar günü temayül yoklamasının gerçekleştirileceğini söyledi.

Temayül yoklaması ile belediye başkan adaylarının tespit etmeyeceğini, buradan çıkacak sonucun adaylar için kriterlerden biri olduğunun öncelikle bilinmesi gerektiğini dile getiren Dağdelen, teşkilat mensuplarından, kimsenin etkisinde kalmadan Kırıkkale'yi en iyi temsil edeceğine inandığınız adaylar için tercihte bulunmalarını tavsiye etti.

Dağdelen, aday belirleme süreci tamamlanıp genel merkez tarafından açıklandığında, aday olacak arkadaşlarının etrafında kenetleneceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"(Ben varsam varım, ben yoksam yok) anlayışı bizim çatımızın altında bulunmaması gereken hastalıklı bir zihniyettir. Biz de bu hastalıklı zihniyeti barındırmayacağız. 31 Mart seçimi AK Parti'nin en önemli seçimi. Her seçim kendi içerisinde en önemli seçimdi ama bu seçim gerçekten AK Parti'nin en önemli seçimi. Bugün hep birlikte kenetlenerek, il belediye başkanlığı başta olmak üzere 8 ilçe ve 2 belde belediye başkanlığını alabilecek gücümüz var ve alacağız. Bunun için birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz."

Toplantıda daha sonra aday adaylarının tanıtımı yapıldı.