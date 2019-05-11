Aday öğretmenlere yerel kültür semineri

YOZGAT (AA) - Sorgun'da, hizmet içi eğitim alan aday öğretmenlere Yozgat'ın yerel kültürü anlatıldı.

Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, Sorgun ilçesinden 84, Çekerek ilçesinden de 5 aday öğretmen olmak üzere 89 öğretmen katıldı.



Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, öğretmenlerin çevre kültürü tanımaları, Sorgun'un tarihi hakkında bilgi edinmelerine yönelik seminer düzenlediklerini söyledi.

Seminere konuşmacı olarak katılan araştırmacı -yazar-gazeteci Durali Doğan "Yozgat- Sorgun halk kültürü değerleri ve yerel kültür " konulu sunum yaptı.



