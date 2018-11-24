Aday öğretmenlere seminer verildi

SİVAS (AA) - Şarkışla Milli Eğitim Müdürlüğünce Aday Öğretmen Yetiştirme Programı kapsamında seminer verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, program çerçevesinde, 28 aday öğretmenin katılımıyla 15 Temmuz Milli İrade Ortaokulu'nda öğretmenlere seminer düzenlediklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının programları çerçevesinde öğretmenlerin tecrübe kazanması ve kendilerini geliştirmesi amacıyla hafta sonları seminer verildiğini dile getiren Ergen, seminerin 9 hafta süreceğini söyledi.

Seminerlere, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bilgiç de katıldı.

Seminerde, güncel uygulamalar, etkili iletişim ve sınıf yönetimi, Anadolu'da çok kültürlülük, gelişmiş ülkelerin eğitim sistemleri, uluslararası kuruluşların sisteme yansımaları gibi konuların işlendiği bildirildi.