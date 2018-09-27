Adana'da 'Sevgi Korteji'

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında "Sevgi Korteji" düzenlendi.

Karataş Bulvarı'nda üstü açık klasik otomobillere binen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile Türk sinemasına emek veren oyuncu, yönetmen ve yapımcılar, şehir turu atarak Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu Atatürk Caddesi'ne geldi.

Davul gösterisinin yapıldığı belediye önünde toplanan vatandaşlar, kendilerine çiçek veren ünlülerle fotoğraf çektirdi.

"Onur ödülü" alan oyunculardan Süleyman Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivale her katılışında aynı heyecanı duyduğunu söyledi.

Festivalde kocaman mutluluklar yaşayıp döndüklerini ifade eden Turan, "Ne mutlu böyle bir festival var. Ülkemize ve ulusal sinemamıza çok büyük değer veriliyor." dedi.

Oyuncu Ercan Kesal da festivale her yıl katıldığını belirtti.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Kesal, "Adana'yı çok severim. Bu yüzden festival hep daha iyi olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sinema oyuncu Nuri Alço ise festivalin Adana'ya bir bayram sevinci yaşattığını kaydetti. Alço, Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'ye halk ile sanatçıları bir araya getirdiği için teşekkür etti.

Muhabir: Bekir Ömer Fansa