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Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda yakalanan 7 Suriyeli sınır dışı edilecek

Adana'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 2'si salıverildi, 7 Suriyeli hakkında sınır dışı kararı verildi.

Genel 12.11.2019, 10:38
Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda yakalanan 7 Suriyeli sınır dışı edilecek
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ADANA (AA) - Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik 4 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7'si Suriye uyruklu 9 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası 2 şüpheli serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 Suriyeli şüphelinin ise sınır dışı edilmelerine kararı verildi.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheliye yönelik 8 Kasım'da şafak vakti düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalanmıştı. Gözaltına alınanlar arasında, DEAŞ ve El Kaide bünyesinde hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri gibi görevlerde bulunduğu, evlerinde örgütsel ders, sohbet ve etkinlik düzenlediği ve örgüt mensuplarıyla ilişkili olduğu ileri sürülen zanlıların yer aldığı belirtilmişti.

#türkiye
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