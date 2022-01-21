Adana'ya kar ne zaman yağacak? Adana 15 günlük detaylı hava durumu
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Adana'da 15 günlük hava durumu oldu.
Genel 21.01.2022, 10:30 21.01.2022, 10:30
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Adana'da 15 günlük hava durumu oldu.
Kaynak: https://www.havadurumu15gunluk.net/
Dehşet 1 yıl önce
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Blacpink 1 yıl önce
ondan sonraki güner nasıl acaba
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19Slmbncm03 1 yıl önce
Abi izmirde oturuyorum 8 yılda 3 defa yağdı karr artıkta yağsın yaaa
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muhammedmete 5 ay önce
adana çok sıcak
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