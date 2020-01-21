Adana merkezli 5 ilde FETÖ soruşturması: 22 gözaltı kararı

ADANA (AA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamında meslekten ihraç edilen polislerle askeri ve polis okulu öğrencilerine “abi”lik yaptığı iddia edilen ve üst düzey örgüt üyelerinin saklanmasına yardımcığı olduğu ileri sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

5'ilde eş zamanlı operasyon düzenledi

Ekipler Adana, Mersin, Osmaniye, Isparta ve İstanbul’da söz konusu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.