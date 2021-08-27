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Adana 15 günlük detaylı hava durumu 27 Ağustos 2021 tarihli haberimizde
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Adana'da 15 günlük hava durumu oldu. Ayrıntılar 27 Ağustos 2021 tarihli haberimizde
Genel 27.08.2021, 15:11 27.08.2021, 15:14
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Adana'da 15 günlük hava durumu oldu.
Kaynak: https://www.havadurumu15gunluk.net/
Dehşet 10 ay önce
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Blacpink 9 ay önce
ondan sonraki güner nasıl acaba
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19Slmbncm03 8 ay önce
Abi izmirde oturuyorum 8 yılda 3 defa yağdı karr artıkta yağsın yaaa
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muhammedmete 1 saat önce
adana çok sıcak
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