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Adana 15 günlük detaylı hava durumu 25 Ocak 2021 tarihli haberimizde
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Adana'da 15 günlük hava durumu oldu. Ayrıntılar 25 Ocak 2021 tarihli haberimizde
Genel 25.01.2021, 09:46 25.01.2021, 10:35
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Adana'da 15 günlük hava durumu oldu.
Kaynak: https://www.havadurumu15gunluk.net/
Dehşet 2 ay önce
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Blacpink 1 ay önce
ondan sonraki güner nasıl acaba
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19Slmbncm03 2 hafta önce
Abi izmirde oturuyorum 8 yılda 3 defa yağdı karr artıkta yağsın yaaa
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