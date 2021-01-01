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Adana 15 günlük detaylı hava durumu 1 Ocak 2021 tarihli haberimizde
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Adana'da 15 günlük hava durumu oldu. Ayrıntılar 1 Ocak 2021 tarihli haberimizde
Genel 01.01.2021, 18:47 01.01.2021, 18:47
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Adana'da 15 günlük hava durumu oldu.
Kaynak: https://www.havadurumu15gunluk.net/
Dehşet 1 ay önce
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Blacpink 2 hafta önce
ondan sonraki güner nasıl acaba
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