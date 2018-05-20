Adalet ve İçişleri bakanlıklarından 'kırmızı bülten' açıklaması

ANKARA (AA) - Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca, bir gazetede yer alan "Kaçak FETÖ mensuplarının yakalanarak yurda getirilmesi sürecindeki kırmızı bülten işlemlerinde yetersizlik ve ihmal bulunduğu" iddiaları üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

FETÖ yönetici ve üyeleri hakkında adli merciler tarafından başlatılan soruşturma ve kovuşturmaların büyük titizlikle sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Başta terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere firari örgüt yönetici ve üyelerinin yakalanarak ülkemize getirilmeleri ve adli makamlar önüne çıkarılabilmeleri için gerekli işlemler Adalet, İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları tarafından koordineli olarak yürütülmektedir. Yurt dışına kaçan terör örgütü üyelerinin yakalanması ve ülkemize getirilmesi amacıyla iade talepleri yanında İnterpol kanalları da kullanılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

İnterpol'ün, uluslararası suçlularla mücadele eden ülke polis teşkilatlarının işbirliği amacıyla kurulan uluslararası bir teşkilat olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"FETÖ silahlı terör örgütü yönetici ve üyelerinin yakalanıp ülkemize getirilmeleri amacıyla; öncelikli olarak terör örgütü ile irtibatlı şahıslara ait pasaportlar yetkili makamlarımızca iptal edilerek İnterpol veri tabanına aktarılmış; adli makamlardan gelen kırmızı bülten talepleri sisteme girilmiştir. Ancak İnterpol Genel Sekreterliği, 15 Temmuz'dan sonra aktarmış olduğumuz pasaport iptallerini veri tabanından kaldırmış; ayrıca yeni veri ekleme yetkimizi askıya almıştır. Öte yandan, kırmızı bülten düzenlenmesi amacıyla 2016 yılından itibaren sisteme girilen FETÖ üyeleri hakkındaki talepler, en başından beri İnterpol Genel Sekreterliği tarafından askıda bekletilerek sisteme girilmemiş ve nihayetinde reddedilmiştir. İnterpol kanallarının etkin kullanılamamasının en temel nedeni, FETÖ silahlı terör örgütünün kanlı ve kirli eylemlerini, İnterpol'ün ısrarla terör fiili olarak nitelendirmemesidir. 15 Temmuz 2016'daki hain terör saldırıları, 251 vatandaşımızı şehit olmasına ve 2 bin 194 vatandaşımızı yaralanmasına neden olan olaylar İnterpol tarafından yok sayılmaktadır. Yurt dışına kaçan FETÖ terör örgütü üyelerinin yakalanarak ülkemize getirilmesinde kırmızı bültene ilişkin işlemlerde özensizlik veya ihmalden kaynaklanan sorunlar bulunduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

Terör örgütü mensuplarına kırmızı bülten düzenlenmesine yönelik çalışmaların tüm olumsuz tutumuna rağmen teşkilatın icra ve genel kurulları nezdinde sürdürüldüğü aktarılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Diğer yandan bulundukları ülke belli olan firari örgüt mensuplarının ülkemize getirilmeleri için suçluları iadesine ilişkin anlaşmalar ve mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde her türlü girişim aralıksız devam ettirilmektedir. Adalet ve İçişleri bakanlıkları, yurt dışına kaçan FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yakalanarak ülkemize getirilmesinde kırmızı bültene ilişkin işlemlerde, disiplin ve koordinasyon içinde çalışmaya devam etmektedir."

Muhabir: Sarp Özer